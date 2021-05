Concours Reine Elisabeth : Compte rendu de la prestation de Dmitry Sin au 5e jour de finale

Ce soir, pour le 5e et avant dernier soir de la finale, c’était le tour du 3e candidat russe, Dmitry Sin.

Dmitry Sin commence par l’imposé de Bruno Mantovani, "D’un jardin féerique". Pas mal de couleurs, c’est délicat, plutôt gracieux, et on retrouve ce son de la demi-finale, assez lumineux. Une version assez intérieure de cette pièce, c’est une vision éthérée de ce "Jardin féerique", mais point de vue structure, on ne perçoit pas toujours où il veut aller.

Dmitry Sin joue ensuite, le 3e concerto de Rachmaninov, difficile et qui exige une certaine puissance. C’est un concerto qu’il connaît bien, a-t-il déclaré en interview, et qu’il a déjà joué plusieurs fois.

Il entame le premier mouvement de manière assez discrète, et prend son temps, contrairement à l’interprétation d’hier, jusque-là, rien n’est en force ni tendu, on se perd un peu dans les tempos, on ne le sent pas vraiment en phase avec l’orchestre. Plus l’œuvre avance, plus le son devient presque mat, et trop discret.

Le deuxième mouvement est tout aussi aérien.

De manière générale, Dmitry Sin semble avoir pris beaucoup, beaucoup de libertés dans son jeu, malgré le fait qu’il joue avec un orchestre, une prestation bien différente de celle qu’il avait donnée en demi-finale : un Schuman clair dans lequel il faisait chanter sa main droite, avec des progressions bien amenées, et un concerto de Mozart en phase avec l’orchestre.

pour revoir les prestations de Dmitry Sin dans les différentes épreuves du Concours