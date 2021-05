Concours Reine Elisabeth : Compte-rendu de la finale de Keigo Mukawa

Retour sur la prestation de Keigo Mukawa, en finale du Concours Reine Elisabeth, ce mercredi 26 mai.

Keigo Mukawa fait de la dentelle, les gestes sont précis, les notes qui défilent dans cet imposé à une vitesse éclair, le jardin est féerique et surtout très sombre.

Le pianiste donne l’impression d’explorer au maximum les possibilités du piano, c’est d’ailleurs l’une de choses qui l’intéressent le plus dans la pratique de l’instrument, il l’avait confié en interview.

pour revoir la soirée de finale de Keigo Mukawa

Puis il entame le deuxième concerto de Prokofiev, une œuvre de jeunesse écrite par le compositeur russe, en hommage à un ami proche, lui aussi étudiant au Conservatoire de Saint Petersbourg, et qui s’était donné la mort.

Le premier mouvement est tout à fait dramatique, le deuxième on le voit à peine passer, et puis vient le troisième mouvement, peuplé d’êtres maléfiques ou de visions d’horreur, Keigo Mukawa est toujours aussi précis, cérébral, presque carré.

Le final, c’est l’Enfer sur terre avec une très belle palette de couleurs sonores, et toujours cette maîtrise du geste, du son, une tension permanente et plus vraiment de spontanéité, on sent la noirceur de l’âme, mais pas tout à fait cette folie furieuse et surtout indomptable qui pourrait vous emmener très loin, pas sûr qu’il s’agisse du meilleur choix de concerto par Keigo Mukawa, un merveilleux musicien.