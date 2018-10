Concours Reine Elisabeth 2019 : les inscriptions sont ouvertes !

L'édition 2019 du Concours s'adressera aux violonistes, âgés de 18 à 30 ans, prêts à se lancer dans l'aventure d'une carrière internationale, et surtout prêts à vivre l'aventure exceptionnelle de la compétition.

L’inscription se fait entièrement en ligne. La date limite d’inscription est le mercredi 5 décembre 2018 - 12.00 (midi) GMT. La procédure d’inscription ainsi que toutes les informations concernant la participation au concours se trouvent dans le règlement de la session.



Dates, lieux et orchestre



Le concours de violon aura lieu du 29 avril au 25 mai 2019 à Bruxelles. Les violonistes sélectionnés auront l’opportunité de se produire devant un jury de renommée internationale. Le nom des membres du jury sera connu plus tard dans la saison. La première épreuve et la demi-finale auront lieu à Flagey. Pendant la finale, qui aura lieu au Palais des Beaux-Arts, les finalistes joueront sous la direction de Hugh Wolff, avec le Belgian National Orchestra.