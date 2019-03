Concours Reine Elisabeth 2019 : 71 candidats retenus pour la première épreuve

Suite à une pré-sélection vidéo comptant 172 candidats, 71 violonistes venus des quatre coin du monde ont été admis pour présenter la première épreuve du Concours Reine Elisabeth 2019 consacré au violon.

Parmi ces candidats sont représentées 20 nationalités différentes. 49 femmes pour 22 hommes. Retrouvez la liste complète des candidats ici.

La Belgique ne compte cette année qu'une seule représentante en la personne de Sylvia Huang (24 ans).

Le concours de violon aura lieu du 29 avril au 25 mai 2019 à Bruxelles.

Comme chaque année, les violonistes sélectionnés auront l’opportunité de se produire devant un jury de renommée internationale, qui sera présidé cette année par Gilles Ledure, sur la scène du studio 4 de Flagey pour la première épreuve et la demi-finale et sur celle du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles pour la finale.

Lors de la première épreuve (du 29 avril au 4 mai), les candidats interpréteront les œuvres ou fragments d'œuvres que le jury aura choisis parmi : la sonate en sol mineur, en la mineur ou en ut majeur pour violon seul de J.S. Bach, la sonate n. 8 en sol majeur op. 30/3 de L. Beethoven et trois Caprices N. Paganini.

En demi-finale (du 6 mai au 11 mai), les 24 candidats sélectionnés monteront deux fois sur scène, pour interpréter un concerto de Mozart et seront accompagnés par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie dirigé par Jean-Jacques Kantorow mais également un récital, choisi par le jury entre les deux programmes proposés par le candidat, comprenant des œuvres au choix (dont une sonate pour violon et piano), ainsi que les 3ème et 4ème mouvements de la sonate en sol mineur op. 27/1 pour violon seul d’E. Ysaÿe et l’œuvre inédite imposée Scherzo - Bagatelle, écrite spécialement pour cette session par Bram Van Camp.

En finale (du 20 au 25 mai), le public entendra les douze finalistes accompagnés par le Belgian National Orchestra, dirigé par Hugh Wolff. Ils interpréteront chacun un concerto au choix, ainsi que l’œuvre inédite écrite spécialement pour cette session.

