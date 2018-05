Concours Reine Elisabeth 2018 : remportez le double CD des lauréats

Ils sont tous présents dans le coffret, vous y retrouverez donc les 12 lauréats de la session 2018 du Concours Reine Elisabeth de chant. Pour un plus grand confort d’écoute et ainsi que pour une cohérence sonore, le premier disque est consacré aux airs d’opéra, oratorio et mélodies entendus pendant les 3 jours de finales à Bozar, le second CD reprenant uniquement les interprétations avec piano du premier tour et de la demi-finale à Flagey.

Le baryton allemand Samuel Hasselhorn, premier prix, occupe une belle place dans la sélection du coffret avec la plupart de ses prestations en finale, mais aussi une grande partie de son programme de lied des demi-finales, sans oublier son Erlkönig du premier tour qui restera un grand moment de ce Concours. Eva Zaïcik, la mezzo-soprano française, est également bien présente pour une sélection à l’image de la diversité de son répertoire, de Bach à Rossini en passant par Moussorgski, Debussy et Tchaïkovski. Les deux prix du public sont bien entendu toutes deux présentes : Marianne Croux (Prix Musiq’3) avec une sélection d’airs et mélodie de la finale et demi-finale et Charlotte Wajnberg (Canvas/Klara-Prijs) à travers son air Oh quante volte de Bellini de la finale.

En résumé, un choix qui permet de réentendre la diversité des voix qui ont marquées ce Concours de chant, à travers un programme où l’opéra domine, mais laisse néanmoins la place à de très beaux moments de musique de chambre.

pour réécouter l'intégralité des prestations des lauréats