Concours musical Reine Elisabeth - Un hommage et au revoir à Arie Van Lysebeth en présence de la reine Mathilde

Président du jury du prestigieux concours musical Reine Elisabeth depuis l'édition 1996, consacrée au chant, Arie Van Lysebeth passe le flambeau cette année. Pour marquer le départ de l'ancien directeur du Conservatoire Royal flamand de Bruxelles, anobli en 2012, un hommage musical aura lieu samedi à Flagey, à Bruxelles, en présence de la reine Mathilde qui a souvent elle-même été présente lors des épreuves du concours musical.

Une manière pour les organisateurs du concours Reine Elisabeth de dire au revoir à celui qui a présidé le jury durant plus de 20 ans, et dont la succession sera assurée par Gilles Ledure pour les prochaines sessions instrumentales du concours, dont celle de cette année consacrée au violon, et par Bernard Foccroulle pour l'édition chant de 2022.

L'évènement est cependant un concert privé, indique le concours Reine Elisabeth.

Également basson soliste, violoniste et chef d'orchestre, Arie Van Lysebeth, 80 ans, avait pris la succession d'Eugène Traey, qui avait été membre du jury pour le piano pour la première fois en 1960, puis président du jury à partir de 1982.