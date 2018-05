Concertini à La Monnaie pour les finalistes du Concours Reine Elisabeth

Le Concours Reine Elisabeth s'est terminé samedi dernier, avec la proclamation du palmarès des lauréats 2018 chant.

Peter de Caluwe, intendant de la Monnaie et membre du jury lors du Concours, a sélectionné parmi les lauréats, trois chanteuses et un chanteur, qui démontreront les 18 et 25 mai prochains pourquoi ils font partie des chanteurs les plus prometteurs de leur génération.

Lors des concerts du temps de midi, qui ont lieu au Grand Foyer de la Monnaie, la soprano espagnole Rocío Pérez (Quatrième Prix), la mezzo-soprano française Héloïse Mas (Cinquième Prix), la soprano belge Charlotte Wajnberg (Prix du Public Klara/Canvas) et le baryton ukrainien Danylo Matviienko présenteront un récital - Concertino - d'une heure environ accompagnés par quelques membres de l'Orchestre Symphonique de la Monnaie qui les a accompagnés en finale à Bozar.

Le 18 mai : Charlotte Wajnberg (Prix du Public Klara/Canvas) et Danylo Matviienko

Le 25 mai : Rocío Pérez et Héloïse Mas