Comment suivre le Concours Reine Elisabeth chant 2018 sur la RTBF ?

Le Concours Reine Elisabeth 2018 consacré au chant commence ce mardi 1er mai à Flagey.

L'agenda commence par la première épreuve à laquelle se présenteront 57 candidats. Ils étaient 312 inscrits, sélectionnés par le jury sur base de vidéos. Au total donc, 38 femmes et 19 hommes, de 19 nationalités différentes parmi lesquelles une majorité de chanteurs coréens, suivis de près par les Français, les Allemands, les Américains, les Belges et les Russes. Pour cette édition, il n'y a pas moins de six candidates belges, les sopranos Marianne Croux, Julie Gebhart, Cécile Lastchenko, Emma Posman, Déborah Salazar et Charlotte Wajnberg.

Et pour continuer dans les chiffres, le jury de la première épreuve entendra 30 sopranos, 7 mezzos, 1 contralto, 3 contre-ténors, 5 ténors, 7 barytons et 4 basses.

Le tirage au sort de l'ordre de passage de ces 57 candidats aura lieu le 29 avril au Studio 1 à Flagey.

Pour écouter les prestations des candidats en première épreuve, il faudra suivre le podcast sur Auvio, et sur la page officielle : www.rtbf.be/reineelisabeth.

C’est à l’issue de la proclamation qui aura lieu le 2 mai en fin de soirée, que seront connus les 24 demi-finalistes du Concours.