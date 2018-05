Comment suivre la Finale du Concours Reine Elisabeth 2018 chant ?

Ils présenteront leur programme sur la scène de la salle Henry Leboeuf, à Bozar, accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu. Et le samedi 12 mai, vers minuit, après la prestation des derniers candidats, et les délibérations du jury, nous connaîtrons le palmarès de cette édition 2018.

Pour suivre cette Finale sur les antennes de la RTBF

Ils ne sont plus que 12, et samedi prochain, on connaîtra le classement de la Finale - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA

Sur Musiq’3, la Finale est en direct à 19h45 : Camille De Rijck commentera les prestations, en compagnie de plusieurs consultants, Pierre Derhet, Nicolas Achten, Kamil Ben Hsain Lachiri, Julie Mossay, Clara Inglese, et Michel Stockhem.

Sur La Trois, en direct dès 19h50, le duo éclairé Patrick Leterme et Caroline Veyt sera entouré d’une foule d’invités venus de tous horizons, les deux animateurs vous feront vivre cette finale de l’intérieur et vous entraîneront dans tous les coins de BOZAR.

Sur RTBF AUVIO, le streaming vidéo reprendra le direct de La Trois et le proposera en VOD dès le lendemain. Et sur ARTE Concert, le streaming vidéo reprendra également les soirées de finale et les proposera en VOD.

Sur www.rtbf.be/reineelisabeth, la page dédiée au Concours sur le site de la RTBF, se retrouveront les prestations des finalistes, les chroniques, les interviews des candidats, les podcasts des prestations, ainsi que toutes les archives de la RTBF sur les éditions précédentes du Concours.



Et Facebook live durant la finale sur les pages Concours Reine Elisabeth - RTBF et Musiq’3.