Ce soir, suivez la demi-finale du Concours Reine Elisabeth en direct

Ce soir, à 20h, aura lieu la 2e séance de la demi-finale du Concours Reine Elisabeth 2018, consacré au chant.

Vous pourrez écouter en direct la demi-finale sur Musiq'3, sur la Trois et en direct vidéo sur Auvio. C’est Camille De Rijck qui en assure la présentation, accompagné de Vincent Delbushaye en coulisses et bord de scène, et de la soprano belge Anne-Catherine Gillet.

Six chanteurs se présenteront sur la scène du Studio 4 à Flagey : ces candidats ont préparé deux programmes de récital d’environ 20 minutes, ils interpréteront le programme de récital choisi par le jury, parmi les deux récitals proposés, avec accompagnement de piano.

Il s'agit de Rocío Pérez, Irina Jae-Eun Park, Felicitas Frische, Soo Yeon Lim, Eva Zaïcik,et Sunghoon Choi.

Réécoutez leur prestation en première épreuve.