Ce soir en finale, le concerto de Tchaikovsky sera interprété par une Américaine et un Canadien

Au Concours Reine Elisabeth de violon, nous entendrons ce soir une Américaine et un Canadien. Ils joueront tous les deux le même concerto, le concerto en ré majeur de Tchaikovsky, avec l'Orchestre National de Belgique, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Ils ont passés une semaine à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Waterloo, isolés du monde, pour étudier la pièce imposée qu'ils joueront aussi ce soir.

Stella Chen, américaine est originaire de Californie, mais elle vit aujourd'hui à New-York car elle étudie à la Juilliard School. Elle porte peut-être le même nom, mais elle n’a rien à voir avec Ray Chen, le violoniste qui avait remporté le concours en 2009.

En demi-finale, son imposé est vivant, plein d'expressions différentes : elle montre une présence et c'est percutant, elle nous offrira de superbes sonorités tout au long de son récital. Quand on demande à Stella Chen quelle vie elle projette d'avoir grâce à la musique : « Je n'ai pas un modèle de vie particulier en tête. J'ai envie de donner cours, de donner des concerts autant que possible... je veux juste vivre avec la musique, c'est tout ce que je sais »

Stella Chen jouera le concerto de Tchaikovsky ce soir, tout comme le candidat suivant : Timothy Chooi, un violoniste canadien de 25 ans :

« Je suis tombé amoureux de ce concerto quand je l'ai appris. Et c'est assez récent ! Parce que la plupart des violonistes apprennent ce concerto, assez jeunes... à 15 ou 16 ans... mais moi je l'ai appris à 22 ans. Donc, c'était il y a 3 ans »

Au cours de la demi-finale du concours, Timothy Chooi avait donné un très beau récital en duo avec le pianiste Takashi Sato : c'était un vrai concert. Il avait interprété une sonate de Grieg d'une grande intensité. D’ailleurs, le candidat le dit lui-même : « mon métier, c'est de raconter des histoires ».

