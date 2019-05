Archives : Un florilège de commentaires vintage, savoureux et impertinents

La RTBF dispose de nombreuses archives en noir et blanc des sessions de violon 1963 et 1967 du Concours Musical International Reine Elisabeth. Les commentaires des journalistes de l’époque y étaient savoureux et parfois impertinents.

Marcel Croës, Marcel Doisy et Jacques Genty ne se gênaient pas pour qualifier telle pièce de musique de casino, telle autre pièce de musique de tea-room et n’épargnaient pas les candidats.

L’interview par Jacques Genty, fumant une cigarette à l’intérieur du Conservatoire, du chef d’orchestre des finales Franz André nous montre que les commentaires pouvaient être féroces. Surtout lorsque le chef lui-même n’hésitait pas à affirmer que certains finalistes n’étaient pas à la hauteur et qu’il avait donc dû les repêcher et les sauver. Incontestablement une autre époque où la critique était plus acerbe qu’aujourd’hui.