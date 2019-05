Archives : la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 1967

Lors de la session de violon de 1967 du Concours Musical International Reine Elisabeth, la RTBF avait réalisé une longue émission dans les coulisses de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth alors que les 12 finalistes y étaient réunis pour apprendre le concerto imposé.

Dans ces images en noir et blanc, la caméra nous fait revivre les bons moments de cette session, avec notamment Jean-Jacques Kantorow, qui a dirigé l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie lors des demi-finales de cette session 2019, mais aussi Gidon Kremer.

Le moment le plus vintage est la découverte de la partition du concerto imposé par les finalistes et surtout la présentation par le Président du jury, Marcel Poot, de son compositeur, Victor Legley. Les journalistes équipés de leurs appareils photo semblant sortis d’une époque tellement lointaine et les séances de repos autour d’une cigarette à l’intérieur de la Chapelle nous rappellent à quel point les époques ont changé.