5e soirée de Finale avec l'âme de Stella Chen et la magie de Timothy Chooi

La Finale du Reine Elisabeth de violon arrive à sa fin, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. C'était l'avant-dernière soirée du concours hier soir et deux candidats se sont produits sur la scène de la salle Henry Le Boeuf avec l'Orchestre National de Belgique : une Américaine, Stella Chen et un Canadien, Timothy Chooi, tous deux formés à la Juilliard School de New-York. Coïncidence, ils avaient choisi tous les deux exactement le même programme.

Tout d'abord, Stella Chen, une Américaine de 26 ans. Stella Chen possède une âme de soliste, et une soliste qui a de la suite dans les idées, elle est d'ailleurs aussi diplômée du Harvard College en psychologie.

On reconnaît cette vitalité qu'elle avait déjà bien montrée en demi-finale, son énergie, et cette tenue. Elle donne un Tchaikovsky plein de vie, majestueux parfois. Il y a quelques moments de grâce. Elle montre de l’assurance et de la présence : Stella Chen est une artiste qui existe sur scène, qu'on accroche ou non à son interprétation.