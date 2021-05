4e soirée de finale au Concours Reine Elisabeth : compte rendu de la prestation de Sergei Redkin

Enfin, le dernier mouvement est en force . On regrette que la palette de couleurs sonores ne soit pas plus large, on se serait bien assis par moments pour reprendre son souffle mais il n’en laisse pas le temps ! D’ailleurs il s’emballe - dommage ! – c’est la course avec l’orchestre.

Et puis : le contraste . Le thème du 1er mouvement du 3e concerto de Rachmaninov . Il y a une certaine tendresse. Cette musique, ce concerto, Sergei Redkin, Russe tout comme Rachmaninov , il la maîtrise à fond. Il reste bien ancré dans le moment et ne tombe pas dans des automatismes. Chaque phrase a un début et une fin. Rien n’est jeté. L’attention au chef et à l’orchestre est remarquable .

Sergei Redkin commence par l’imposé de Bruno Mantovani : "D’un Jardin féerique". Ce qui frappe tout de suite, c’est la connexion avec l’orchestre. La partition semble parfaitement découpée, on sent que Sergei Redkin sait où il va . Le ton est décidé, presque trop souvent sec.

La prestation de Sergei Redkin est sans doute l’une des plus attendues de cette finale. Dans Mozart en demi-finale, d’emblée c’est un son lumineux, brillant… Il y a de la poésie, et il nous offre un Mozart frais et spontané.

Sergei Redkin a décroché un 3e prix au concours Tchaikovsky à Moscou en 2015.

Et quand on lui demande ce qu’il attend du Reine Elisabeth :

"C’est une bonne question que je me pose à moi-même avant chaque nouvelle étape du Concours. J’ai toujours pensé que ce concours-ci était en quelque sorte fait pour moi. Le concours Tchaikovsky, c’est un autre programme, et c’est fait pour un autre type de musiciens, plus extravertis. Par contre pour ce concours-ci, je pense qu’ils se tournent plutôt vers des musiciens plus introvertis, plus intellectuels, et je pense que c’est plutôt ça, mon truc".

Pour cette finale Sergei Redkin a choisi le 3e concerto de Rachmaninov. Alors comment compte-t-il amener encore de la nouveauté dans l’interprétation d’une pièce aussi connue, aussi populaire ?

"Oui. Je pense que la partition de ce concerto est tellement riche et qu’il y a tellement de choses à en tirer que ça ne vieillira jamais. Pour moi, personnellement je trouve intéressant ce côté étrange et effrayant chez Rachmaninov".