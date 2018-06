Trente-deuxième édition pour le festival 'Midis-Minimes'

La 32e édition du festival 'Midis-Minimes', associé au 'Zomer van Sint-Pieter' à Louvain, aura lieu du 2 juillet au 31 août avec pas moins de 44 concerts courts donnés du lundi au vendredi au Conservatoire royal de Bruxelles. Ceux-ci débuteront à 12h15, tandis que 35 autres seront programmés au Théâtre municipal et en l'église des Dominicains (Predikheren) à Louvain.

Organisé en cycles hebdomadaires, ce festival réunira plus de 200 musiciens. Il sera inauguré le 2 juillet au Conservatoire de Bruxelles. Par la suite, l'événement sera rythmé par les jours de la semaine.

Les "rencontres" du lundi convieront à des dialogues contrastés entre musique italienne et galicienne, entre l'accordéon diatonique et le piano ou encore entre classique, Joséphine Baker et l'univers de la chanson. Le mardi, la musique ancienne voyagera surtout au XVIIè siècle, tandis que le mercredi sera dédié au cycle XVIIIè siècle.

Le jeudi régalera les amateurs du XIXè siècle tandis que le vendredi devrait plaire aux adeptes de la musique des XXè et XXIè siècles.

La musique sacrée sera, elle aussi, au rendez-vous, par le biais du concert de clôture et avec la Messe en La majeur de Jean-Sébastien Bach interprétée par l'ensemble "Bachplus" sous la direction de Bart Naessens.

Informations et programme complet : www.midis-minimes.be et www.zomer-van-sint-pieter.be