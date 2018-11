Reminiscence, en hommage à la fin de la Grande Guerre

Olsi Leka, né à Tirana en Albanie en 1980, chef de pupitre de violoncelle à l’Orchestre National de Belgique (BNO) a mené un projet avec le pianiste néerlandais Peter Caelen. Ils ont enregistré un CD à l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre.

Reminiscence rassemble des pièces de Schubert, Mendelssohn, Schumann, Liszt et Dvorak et deux compositeurs ukrainiens, Vasyl Barvinsky (1888 -1963) et Valentin Sivestrov (1937). Nuit calme de la compositrice néerlandaise Henriëtte Bosmans (1895-1952) ouvre le programme. Le livret du disque reprend des photos de Frédéric Pauwels qui a fait un long voyage de 700 kms en suivant le front de l’ouest, de Nieuwpoort en Belgique aux Vosges françaises. Il a capté les cicatrices que la guerre a laissé dans le paysage. Les mots d’un vétéran alsacien de l’armée allemande et la lettre d’une fillette à son père qui est au front complètent de manière émouvante le projet humaniste du duo de musiciens.