Quelque 180 concerts pour la 61è édition du "Gand Festival de Flandre" à l'automne

La 61e édition du "Gand Festival de Flandre" et ses quelque 180 concerts classiques et de musique du monde, se tiendra du 15 septembre au 6 octobre en une quinzaine de lieux emblématiques de la ville, notamment à la cathédrale Saint-Bavon, le Hall des Floralies et la salle de concert du centre musical De Bijloke. Plus de 1.500 artistes internationaux y participeront, annoncent les organisateurs de l'événement musical qui attend cette année près de 60.000 visiteurs.

Parmi les moments clefs de ce festival, qui a acquis une renommée internationale, le concert donné le 17 septembre à 20h30 en la cathédrale Saint-Bavon par Ton Koopman, spécialiste de Jean-Sébastien Bach, qui se produira avec quelques invités de renom et son propre "Orchestre et Choeur Amsterdam Baroque" pour une interprétation de la "Messe solennelle" du compositeur allemand.

L'"enfant terrible" du violon, Patricia Kopatchinskaia, d'origine moldave, accompagnée par l'ensemble "Camerata" de Bern, proposera le 18 septembre en soirée au Hall des Floralies, un programme éclectique comprenant notamment le "Polyptique" du compositeur suisse Frank Martin.

L'Orchestre philharmonique de Londres conduit par le chef d'orchestre finlandais Esa-Pekka Salonen, l'ensemble vocal et instrumental belge "Huelgas" dirigé par Paul Van Nevel, le "Collegium Vocale Gent" dirigé par Philippe Herreweghe ou encore le "Ballet Flamenco d'Andalousie" seront également de la partie.

Le concert de clôture aura lieu le 6 octobre à 20h30 dans la salle de concert "De Bijloke" avec l'Orchestre philharmonique de Rotterdam dirigé par Antonello Manacorda et le pianiste canadien d'origine polonaise Jan Lisiecki, dans une programmation dédiée à Frédéric Chopin, Robert Schumann et Johannes Brahms.