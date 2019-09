Premier concours pour jeunes carillonneurs à Tournai les 28 et 29 septembre

Le carillon du beffroi de Tournai fête cinq anniversaires cette année. À cette occasion, la Ville organise, les 28 et 29 septembre, un 1er concours international de carillon pour les moins de 21 ans. Outre un jury, le public pourra également voter.

Symbole des libertés communales, le beffroi de Tournai est probablement le plus ancien de Belgique. Le concours musical lancé par la Ville de Tournai s'inscrit dans le cadre des 20 ans du classement du beffroi à l'UNESCO, les 15 ans de la restauration du carillon du beffroi et les 5 ans du classement de la pratique du carillon à l'UNESCO. Dénommée concours "Maurice et Géo Clément", en mémoire de ces deux maîtres carillonneurs tournaisiens décédés, cette épreuve est réservée aux moins de 21 ans. "Il n'existe pas de concours pour jeunes carillonneurs en Belgique, ni dans le Nord de la France. Le seul concours international belge de carillon, le Reine Fabiola à Malines, est un concours quinquennal à destination des carillonneurs de plus de 21 ans", expliquent les organisateurs.

Une soirée de sensibilisation sera organisée le 27 septembre. Le concours catégorie "clavier seul" aura lieu le 28 septembre et celui de la catégorie "clavier et pédalier" le 29 septembre. Trois prix seront attribués par catégorie. Le jury sera composé de carillonneurs prestigieux représentant la région, mais aussi la Flandre et la France.