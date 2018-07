Philippe Thuriot, Ravel et Couperin à l'accordéon

Philippe Thuriot est un accordéoniste belge. En 2015, il avait enregistré les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach.

Il sort un nouvel album chez Warner Classics. Il joue ses propres arrangements de Ravel et de Couperin : Pavane pour une infante défunte et La Valse de Ravel, Le Tic-Toc Choc et Les barricades mystérieuses de Couperin, entre autres.

L’idée de réunir les deux compositeurs lui est venue en écoutant Le Tombeau de Couperin, une suite de danses aux accents néo-baroques composée par Maurice Ravel en hommage au claveciniste Couperin le Grand. Le son de l’accordéon établit une familiarité entre les deux musiciens comme si le soufflet de l’instrument soufflait les deux siècles qui les séparent. Le piano à bretelles adoubé par Philippe Thuriot répand un parfum classique mâtiné de grâce et de beauté, de clarté et de transparence.

