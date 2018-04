Philip Glass sur les traces d'un gourou indien au Carnegie Hall

Ramakrishna, originaire de l'est du Bengale, fut épris de spiritualité très jeune avant de devenir, porté par des disciples de plus en plus nombreux, un pilier de l'Hindouisme moderne.

Pour Glass, la "Passion de Ramakrishna" est, musicalement tout au moins, une oeuvre étonnamment simple et directe, avec des cuivres triomphants et un épilogue doux, réminiscence d'une autre ère de compositeurs occidentaux.

Philip Glass, considéré comme le plus grand compositeur américain vivant, cite souvent l'Inde comme inspiration pour sa vision de la musique. Et pour comprendre l'Inde moderne, il se tourne vers un mystique du XIXe siècle, Ramakrishna Paramahamsa.

Carl St.Clair, directeur musical et chef d'orchestre de la formation, a expliqué que Glass et lui avaient voulu traduire l'état d'illumination de Ramakrishna à l'approche de la mort.

Rencontre marquante avec Ravi Shankar

Glass eut une expérience marquante à Paris dans les années 1960, où il rencontra la légende indienne du sitar Ravi Shankar. Glass se mit alors à transcrire la musique de Shankar pour qu'elle puisse être suivie par des musiciens occidentaux.

Le Pacific Symphony a d'ailleurs ouvert son concert samedi avec "Meetings Along the Edge," un album de 1990 co-signé par Glass et Shankar, où se côtoient arpèges américains et ragas indiens adaptés pour cordes.

La fille du défunt maestro, Anoushka Shankar, s'est jointe au concert samedi pour jouer le Sitar Concerto No. 3, composé par son père, un jeu où sitar et ensemble occidental se donnent la réplique que Ravi Shankar lui enseigna en chantant uniquement des ragas.

Quant à "La Passion de Ramakrishna," St.Clair dit avoir été frappé au départ non par l'influence de Shankar, mais par celle du compositeur romantique autrichien Anton Bruckner.

Quand il en a parlé à Glass, le compositeur a été sidéré, selon St. Clair: il avait effectivement composé l'essentiel de l'oratoire lors d'un séjour à Linz, la ville natale de Bruckner.