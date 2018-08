"Les Nuits de Septembre" à Liège mettent en relief la musique de la Baltique

"Les Nuits de Septembre", créées à Liège en 1957 par la musicologue Suzanne Clercx-Lejeune, auront lieu cette année du 7 septembre au 7 octobre et mettront en relief les compositeurs et la musique des pays entourant la mer Baltique, comme cela est le cas au cours de cet été et en automne pour la plupart des festivals musicaux qui se déroulent en Wallonie, souligne l'historien de l'art et musicologue Stéphane Dado, directeur artistique du festival. Tous les concerts débuteront à 20h00.

Cet événement musical, devenu incontournable en Belgique pour ce qui est de la musique ancienne, brasse plusieurs siècles de créations s'échelonnant entre le Moyen-Âge et la fin de l'ère classique. Bien qu'axé sur la musique ancienne, le festival programme aussi des expériences originales, riches et parfois surprenantes, mettant en dialogue des chefs-d'œuvre éternels, de la musique du monde et des créations contemporaines.

L'ouverture des "Nuits de septembre" se déroulera le 7 septembre en la collégiale Saint-Denis (place Saint-Denis) avec au programme une reconstitution de Vêpres composées par des musiciens liégeois de l'époque et qui retentirent, au XVIIè siècle en la cathédrale Saint-Lambert détruite à la Révolution. Les interprètes sont ici les voix de l'ensemble "Polyharmonique" et les musiciens du "Concerto Imperiale".

Autre moment fort: le 8 septembre dans la Salle académique de l'Université liégeoise (place du XX-Août) avec les "Sept paroles des Déportés en Croix" qui verront la comédienne Annie Dutoit (récitante) et Costantino Mastroprimiano, au pianoforte, remplacer les textes bibliques des "Sept paroles du Christ" de Joseph Haydn par des témoignages de déportés juifs, originaires des pays baltes, au cours de la Seconde Guerre mondiale. En miroir, des compositions de Joseph Martin Kraus, admiré par Haydn et qui fit l'essentiel de sa carrière en Suède.

Par ailleurs, le 14 septembre, en la collégiale Saint-Barthélémy (place Saint-Barthélémy) seront exécutés "Les motets d'Uppsala" évoquant la musique française à la Cour de Suède en compagnie de l'ensemble Sébastien de Brossard dirigé par Fabien Armengaud. D'autre part, le 23 septembre en l'église Saint-Jacques (place Saint-Jacques), on célébrera les 70 ans du célèbre organiste Guy Van Waas, par ailleurs directeur de l'ensemble "Les Agrémens", en l'associant à ses amis de l'"Ensemble Wolf" pour interpréter des oeuvres de Jean de Lublin, Dietrich Buxtehude et Wolfgang-Amadeus Mozart.

Enfin le concert de clôture sera donné le 7 octobre en la Salle philharmonique (boulevard Piercot, 25-27) sur le thème des "Voix sacrées de la mer Baltique" avec le Choeur de Chambre Philharmonique d'Estonie, dirigé par Kaspars Putnins, et avec Ene Salumäe à l'orgue, pour interpréter des compositions de Jean-Sébastien Bach et d'Arvo.Pärt, lui même originaire d'Estonie.