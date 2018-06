Le troisième festival "Midsummer Mozartiade" se tiendra du 1er au 8 juillet à Bruxelles

La troisième édition du festival "Midsummer Mozartiade" se tiendra du 1er au 8 juillet sur la place des Martyrs ainsi qu'au Théâtre des Martyrs à Bruxelles, avec au programme notamment le célèbre opéra, revisité, "Cosi Fan Tutte", une sorte d'"Île de la tentation" au siècle des Lumières.

Ce festival célèbre les chefs-d'œuvres de Mozart et le Patrimoine bruxellois de son époque et propose un récital de "tubes" du XVIIIe siècle, l'objectif étant d'être ouvert à tout le monde et donc aussi aux mélomanes moins avertis. Pour la petite histoire, il convient de rappeler que Mozart, alors âgé de sept ans, et sa famille séjournèrent dans la capitale belge du 5 octobre au 15 novembre 1763 et qu'ils y participèrent à des activités culturelles et mondaines.

C'est ainsi que la place des Martyrs sera le théâtre de six concerts gratuits en plein air et cela dans une ambiance festive, familiale et conviviale.

L'opéra "Cosi Fan Tutte", un superbe marivaudage musical aussi drôle que dramatique, sera interprété à quatre reprises (1 et 8 juillet à 15h00 ainsi que 3 et 5 juillet à 19h00) au Théâtre des Martyrs. Avec la participation de l'Orchestre royal de Chambre de Wallonie placé sous la direction de David Miller et des solistes de premier plan.

Enfin, la soprano allemande Anke Herrmann et le pianofortiste belge Lucas Blondeel donneront un concert, sur le thème "Fiordiligi's Favourites", reprenant notamment des "tubes" de l'époque mozartienne et cela le 6 juillet à 20h00.