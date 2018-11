Le prestigieux "Wiener Symphoniker" se produira le 30 novembre à Bozar

Le célèbre Orchestre symphonique de Vienne, le "Wiener Symphoniker", dirigé par le chef suisse Philippe Jordan, se produira le 30 novembre prochain à 20h00 en la salle Henry Le Boeuf du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme "Focus on Austria", le projet artistique mis sur pied à l'occasion de la présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne.

Au programme, deux "monuments"musicaux: la "Symphonie du Nouveau Monde" d'Antonin Dvorak et le "Concerto pour violon en ré majeur" de Johannes Brahms et dont la partie soliste sera assurée par le violiste danois d'origine polonaise et juive, Nikolaï Szeps-Znaider. Il fut lauréat, en 1997, du Concours International de Musique Reine Elisabeth à Bruxelles.

C'est le chef d'orchestre autrichien Ferdinand Löwe qui créa, en 1900, le "Wiener Concertvereinsorchester", lequel deviendra, en 1933, l'Orchestre Symphonique de Vienne. Ce dernier est, avec l'Orchestre philharmonique de Vienne, l'un des fleurons de la scène musicale viennoise, autrichienne et mondiale. Le "Wiener Symphoniker" a été dirigé par les plus grands chefs, de Willem Furtwängler à Vladimir Fedosseiev et aura eu notamment Herbert Von Karajan comme directeur musical.