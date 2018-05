Le pianiste Andsnes à la recherche de l'ambiance parfaite pour Chopin

Quand il a fallu entrer en studio pour enregistrer les Ballades de Chopin - un rêve de longue date - le pianiste norvégien Leif Ove Andsnes, en résidence à l'Orchestre philharmonique de New York la saison passée, s'est mis en quête de l'endroit parfait. Le but: trouver l'ambiance qui siérait parfaitement à l'oeuvre du célèbre compositeur français du XIXe siècle.

"Avec Beethoven, par exemple, j'ai l'impression qu'il parle à la foule, c'est comme s'il faisait un discours très profond. Mais avec Chopin, comme avec Schumann, c'est plus un rapport entre deux personnes", explique-t-il à l'AFP.

Pas question donc de se rendre au studio Teldex à Berlin, où il avait déjà enregistré du Jean Sibelius et Igor Stravinsky: pas assez intimiste. Leif Ove Andsnes s'est plutôt enfermé dans le studio Sendesaal à Brême, en Allemagne, conçu avec une meilleure isolation sonore. "Le problème quand on enregistre est que l'on pense toujours à comment on a fait les choses, et on devient trop préoccupé par le déroulement de la session", analyse-t-il.

"Manifestement, on enregistre en permanence pour que le résultat sur les bandes soit parfait, pour que le son soit bon et intense", ajoute-t-il. "Mais, en concert, on va plus de l'avant, on pense à ce qui va se passer et ce que l'on doit raconter".

Leif Ove Andsnes a 48 ans, mais il joue les trois premières Ballades de Chopin depuis qu'il est adolescent. Il ne joue la quatrième, une des plus dures, que depuis six ans. Considérant les Ballades trop intenses pour être interprétées dans un seul cycle, il les mélange aux Nocturnes de Chopin sur son disque, qui sortira en septembre.