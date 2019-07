Le festival Musiq3 a attiré plus de 10.500 visiteurs

Festival Musiq'3 2019 - Festival Musiq3 , le plus rock des festivals classiques (1/1) - 28/06/2019 Festival Musiq'3, le plus rock des festivals classiques Trois jours, 7 scènes, 60 concerts et 200 musiciens, c'est le slogan désormais bien connu du Festival Musiq3 qui prendra ses quartiers du 28/06 au 30/06 à Flagey, Marni et à l'Abbaye de La Cambre. Pour sa 9ème édition, le plus rock des festivals classiques aura son émission TV : Concerts, interviews d'artistes, découverte des coulisses rythmeront ce programme inédit.