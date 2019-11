Le festival de musique de création Ars Musica fête ses 30 ans

Le festival musical Ars Musica est exceptionnellement de retour en cette année impaire pour fêter son 30e anniversaire. Son programme "tantôt rétrospectif, tantôt inédit" sera proposé dans les plus grandes salles bruxelloises, du 2 au 29 novembre.

Cette édition anniversaire est l'occasion de revisiter certaines des grandes pages qui ont marqué l'histoire du festival. Le public pourra entendre "Tout un monde lointain" d'Henri Dutilleux, interprété par l'Orchestre philharmonique royal de Liège, "Complete string quartets" de Philip Glass, par le Quatuor Tana ou encore "Different trains" de Steve Reich, par le Kronos Quartet, quatuor à cordes légendaire qui a été à l'initiative de plus de 1000 commandes musicales en plus de 35 ans d'existence. Les nombreux concerts et événements organisés dans le cadre du festival, dont certains sont gratuits, font également la part belle à la jeune création.

Le programme de cette 30e mouture sera proposé dans plusieurs salles bruxelloises comme Bozar, le Botanique, le Théâtre de la Balsamine, le Senghor, et pour la première fois, au Cinéma Palace. Des concerts sont également prévus à l'École supérieure des arts de Mons et à la Salle philharmonique de Liège.

Informations et réservations via le site du festival.