Le Festival de l'Eté Mosan du 8 juillet au 26 août, Bernard Mouton reprend le flambeau

L'édition 2018 du Festival de l'Eté Mosan se déroule du 8 juillet au 26 août sous la conduite du musicien et musicologue Bernard Mouton, directeur artistique du Festival Midis/Minimes à Bruxelles, qui prend ici la succession de Ludovic de San qui a présidé cette manifestation musicale pendant plus de 40 ans. Ludovic de San, baryton et pédagogue, grand spécialiste du lied et professeur du Conservatoire royal de Bruxelles, a pris, en effet, la décision de prendre un repos bien mérité.

Pas moins de 19 rendez-vous musicaux avec la participation de plus de 100 musiciens ont été programmés en des lieux patrimoniaux exceptionnels, essentiellement des édifices religieux (collégiale, abbaye, église, prieuré), mais aussi des châteaux, fermes anciennes et autres lieux historiques, ce qui permet de susciter, en toute convivialité, des rencontres et un partage de loisirs.

Le Festival se caractérise également par la diversité de sa programmation, la musique classique étant revisitée avec originalité, l'empreinte du passé rejoignant parfois les compositions plus récentes, mais aussi par la diversité de ses interprètes: orchestres, ensembles ou encore solistes.



L'événement musical débute ce samedi 8 juillet à 18h00 en la collégiale Sainte-Beuve à Andenne avec le concert donné par l'ensemble Les Muffatti avec la soprano Deborah Cachet et le contreténor Clint van der Linde. Marianne Croux, prix du public au Concours Reine Elisabeth, donne un récital de mélodies de Duparc, Respighi, Turina, Quilter et un air de Styravinski le 15 juillet à l'Église Saints-Martin-et-Adèle à Orp-le-Grand. Le festival s'achèvera le dimanche 26 août à 17h00 en la collégiale Notre-Dame de Dinant avec la participation de l'Orchestre de Chambre de Liège et le clarinettiste Pierre Xhonneux.