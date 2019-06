Le Candide de Bernstein au Festival Musiq'3

Patrick Leterme à propos de Candide - l'interview de Pascal Goffaux - 28/06/2019 Leonard Bernstein, le compositeur américain de West Side Story, s’empare du conte philosophique de Voltaire pour composer un opéra-comique. Candide ou l’Optimisme de Voltaire narre les aventures rocambolesques du personnage et relate son parcours initiatique. Le Festival Musiq3 vous invite à découvrir la version scénique de Candide à Flagey, le samedi 29 juin à 11h (première partie) et à 12h (deuxième partie). La direction artistique et musicale est conviée à Patrick Leterme qui conduit le Candide Symphonic Orchestra.