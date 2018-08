La violoniste Alexandra Cooreman représente la Belgique à l'Eurovision des jeunes musiciens

Cet été 2018, l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) met les petits plats dans les grands et propose une toute nouvelle formule du Concours Eurovision des Jeunes Musiciens, en le plaçant au coeur même d’un Festival de renommée mondiale, le Festival d’Edimbourg. Une grande première qui rassemblera dix-huit musiciens représentants de dix-huit pays des quatre coins de l’Europe. Ils seront jugés par un jury de renom, présidé par la cheffe d’orchestre Marin Alsop.

Pour défendre les couleurs de la Belgique, la RTBF a choisi la violoniste Alexandra Cooreman, 15 ans qui étudie à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth depuis cinq ans. Une jeune artiste qui a déjà derrière elle un très beau parcours professionnel, auréolé de plusieurs premiers prix internationaux. Elle a notamment joué avec de grands noms de la musique classique, comme Augustin Dumay – son professeur – et Renaud Capuçon, qu’elle a accompagné lors du concert d’ouverture du Music Chapel Festival en janvier 2018, diffusé sur La Trois.

Alexandra entrera dans la compétition ce dimanche 19 août vers 15h et interprétera des œuvres de :

Beethoven - Sonate pour piano et violon No 4, Op. 23, 1er mouvement : Presto

Tchaïkovski - Valse-Scherzo Op. 34

Seuls six candidats - parmi les dix-huit en compétition - seront sélectionnés et accéderont à la grande finale du 23 août et auront la chance de jouer aux côtés du BBC Scottish Symphony Orchestra. L'annonce des 6 finalistes se fera dans la soirée du dimanche 19 août.

L’Eurovision des jeunes musiciens est à suivre en direct sur tous les médias de la RTBF