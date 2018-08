La Nuit des chœurs se déroulera dans les ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville, le vendredi 24 et le samedi 25 août.

Benoît Meurens et Paul Licot, les créateurs de l’événement, sont à la tête de l’organisation Tour des sites qui conçoit des spectacles son et lumière et des spectacles-promenades.

La Nuit des Choeurs propose une déambulation au cœur d’un site illuminé de mille feux, un écrin idéal pour les voix et les chœurs. Six ensembles qui occupent six scènes résonnent magnifiquement parmi les pierres séculaires de l’abbaye cistercienne de Villers. Des voix s’élèvent, de styles différents et de cultures variées, du Negro Spiritual de Gospel Chorus aux chants celtiques des Irlandais de M’Anam en passant par les grands airs d’opéra soutenus par Opera Frontier, six solistes de Californie qui excellent dans les interactions avec le public. Lisa Gerrard, détentrice d’un Golden Globe pour sa prestation dans la bande originale de Gladiator, accompagne le Mystère des Voix bulgares. Le Chœur slovène Carmen Manet, vainqueur du concours Chœur Eurovision 2017, rassemble trente choristes féminines qui chantent a capella. L’ensemble anglais The Swingles, détenteur de cinq Grammy Awards, s’illustre dans un répertoire classique. A la fin de la soirée, les six ensembles se rassemblent pour un dernier concert soutenu par un feu d’artifice spectaculaire.