La Flûte enchantée à la Monnaie et en direct

La Trois, Musiq'3 et AUVIO vous invitent à vivre en direct et en prime, à 20h, le célèbre opéra de Mozart "La Flûte enchantée", mais dans une version totalement revisitée de Romeo Castellucci, avec les prises de position audacieuses dont il nous a habitués.

Plus d'infos sur le site de la Monnaie

Le plus provocateur des scénographes italiens, Romeo Castellucci annonce la couleur en citant Starobinski : " Les chefs-d’œuvre révèlent de nouvelles significations quand on leur pose de nouvelles questions ".

Die Zauberflöte est l’une des œuvres de Mozart les plus célèbres et les plus aimées du répertoire lyrique. Des générations de spectateurs restent fascinées par les aventures de Papageno, les déboires des jeunes amants Tamino et Pamina, les mélodies qui restent dans la tête et par l’immense richesse allégorique.

La soirée sera présentée par Camille De Rijck, avec durant l'entracte, des interviews de Jodie Devos, du chef d'orchestre Antonello Manacorda et du metteur en scène italien. Avec aussi des images tournées dans les coulisses lors de la générale. Et un Facebook live sur Musiq'3, organisé au sortir de l'opéra.