La BnF et la Cité de la musique héritières de Pierre Boulez

La succession du compositeur français Pierre Boulez, décédé en 2016, a décidé de transférer la totalité de son patrimoine à la Bibliothèque nationale de France, la Cité de la musique et la Fondation Paul Sacher.

M. Boulez, qui a profondément marqué la vie musicale de la seconde moitié du XXe siècle, n'avait laissé aucune instruction orale ou volonté testamentaire, ont indiqué les ayants-droit dans un communiqué mardi.

La soeur du compositeur, Jeanne Chevalier, son frère Roger Boulez et leurs cinq enfants "ont souhaité préserver l'intégralité de ce patrimoine exceptionnel" et le donner aux trois institutions pour qu'il soit mis "à la disposition des chercheurs et du public".

La BnF reçoit ainsi le don "de toute la collection Pierre Boulez (ouvrages, partitions, correspondance, archives, photographies, objets)".

Ce don s'ajoute à celui transféré fin 2017 à la BnF, qui par ailleurs a racheté la partition du premier chef-d'oeuvre du compositeur, "Douze notations pour piano".

La succession a également "donné les nombreuses partitions annotées de la main de Pierre Boulez à la Bibliothèque nationale de France, mais a demandé à celle-ci, dans une volonté de transmission, qu'elle en facilite l'accès et l'usage à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris".

Pierre Boulez, décédé le 5 janvier 2016, avait cédé de son vivant ses manuscrits musicaux et littéraires à la Fondation Paul Sacher installée à Bâle.

Il était le père "spirituel" de la Philharmonie de Paris, pour laquelle il s'est beaucoup battu, et qui a baptisé en son honneur sa grande salle "Pierre Boulez".

A Berlin, Daniel Barenboim avait inauguré en mars 2017 la "Pierre Boulez Saal" et fondé une nouvelle formation, le "Boulez Ensemble".