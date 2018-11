L'orchestre du Théâtre Mariinsky et son chef emblématique en concert à Bruxelles

Le célèbre orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, dirigé par son chef emblématique Valery Gergiev et qui est considéré comme l'un des plus brillants au monde, donnera un concert exceptionnel le 18 novembre à 20h00 en la salle Henry le Boeuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. L'ensemble baignera alors les auditeurs dans une atmosphère musicale profondément russe avec des pièces de Piotr Tchaïkovski, Nicolaï Rimski-Korsakov et Igor Stravinski.

L'histoire de l'orchestre Mariinsky remonte à la fondation, au XVIIIè siècle, de la Chapelle musicale de la Cour impériale. Il a, de ce fait, été le témoin privilégié de l'évolution culturelle russe.

De grands compositeurs et chefs d'orchestre comme Hector Berlioz, Richard Wagner, Gustav Mahler ou encore Serge Rachmaninov l'ont dirigé. Aujourd'hui, c'est donc Valery Gergiev qui en est le chef principal, tandis que Nicolaï Znaider en est le premier chef invité.

Valery Gergiev s'est notamment fixé pour objectif de remettre sur le devant de la scène des chefs-d'oeuvres russes quelque peu oubliés. Il dirige, par ailleurs et depuis 2015, le "Muncher Philharmoniker".