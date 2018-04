L'édition 2018 du Klarafestival a rassemblé 23.500 visiteurs pour un "monde meilleur"

Le Klarafestival a enregistré cette année, tout comme l'an passé, près de 23.500 visiteurs, a-t-on appris mercredi. Ceux-ci ont assisté à trente représentations d'un total de 1.330 artistes entre le 9 et le 30 mars. Avec "Alles wieder gut" comme titre, cette édition du festival de musique classique se présentait sous le signe de l'imagination et de l'aspiration à un monde meilleur.

Par tradition, les concerts de grands orchestres symphoniques au Bozar formaient la colonne vertébrale du festival. Parmi ceux-ci, le concert d'ouverture de l'Orchestre symphonique de Houston et de la violoniste Hilary Hahn, la Cinquième de Beethoven avec l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam ou encore la première belge de Mysterium accompagnée d'un spectacle de lumières, ont été particulièrement bien accueillis.

Pour cette édition 2018, il y avait aussi de la place pour les amateurs d'intimité. Devant le bâtiment Flagey à Ixelles, la "plus petite salle de concert au monde" nommée la Klarafestival Box a été montée. Dans une boîte en verre d'à peine 15 mètres carrés dotée de trois sièges, quelque 190 mini-concerts ont été donnés par 38 musiciens. Les sept concerts dans les salons de l'Ensemble Nadar à Bruges étaient tout aussi intimes.

Cette année, le festival a de nouveau proposé davantage que de la musique classique pure. Au KVS et au Kaaitheater à Bruxelles, et à deSingel à Anvers, des spectacles tels que Loopstation, Un Sacre du Printemps et Echo ont été représentés sous forme de théâtre musical et de danse innovateurs.

La nouveauté de cette édition fut la remise des Klara, des prix récompensant les meilleurs artistes de la musique classique, jazz et musique du monde.