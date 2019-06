Karim Baggili à l'ouverture du Festival Musiq'3

Karim Baggili - Karim Baggili revient pour la troisième fois au Festival Musiq 3. - 24/06/2019 Après Bee Red en 2014 et Kiss from Lion en 2017, le guitariste et joueur de oud, participe au concert d’ouverture en intégrant l’Orchestre du Festival, avec entre autres la soprano Céline Scheen et le quatuor à cordes Vision sous la direction de Shirly Laub ( vendredi 28, 19h, Flagey Studio 4). Le musicien propose aussi un nouveau projet, Baggili and Co, avec le désir sans cesse renouvelé de franchir les frontières musicales. Orienté par sa culture familiale vers la musique arabe, la gamme orientale et les quarts de ton, Karim explore les ressources du chant et de ses instruments de prédilection dont la guitare électrique qui a précédé dans son apprentissage la guitare flamenca et le oud. A l’instar du Festival Musiq 3, le plus rock des festivals classiques, Karim Baggili serait aussi un musicien rock… (samedi 29, 18h30, Marni) Karim Baggili est au micro de Pascal Goffaux.