Jazz à La Villette : comment grossir tout en gardant la ligne

Oumou Sangaré - Mali Nialé (Official Video) - 28/08/2019 Stream/Buy "MOGOYA": https://bit.ly/2q8DvKZ Enjoy "MOGOYA" on You Tube: https://bit.ly/2u80Yy1 Join the NØ FØRMAT! Family: https://pass.noformat.net/ Stream/Buy "MOGOYA REMIXED": https://bit.ly/2oJDvSs Directed by 8.8 PROD ► FOLLOW OUMOU SANGARÉ Facebook: https://www.facebook.com/Oumou-Sangare-9288724562/ Instagram: https://www.instagram.com/oumou.sang/ Twitter: https://twitter.com/OumouSangare You Tube: https://bit.ly/2xuZJga ► FOLLOW NØ FØRMAT! Instagram: https://www.instagram.com/noformatrecords/ Facebook: https://bit.ly/2xuZJga Twitter: https://twitter.com/NOFORMATrecords You Tube: https://bit.ly/2NrLWkl 1 YEAR ALL ACCESS TO NØ FØRMAT! → https://pass.noformat.net/ _____ Produced by Andreas Unge Additional production by A.L.B.E.R.T #OumouSangaré #NøFørmat