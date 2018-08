Izvora, Christophe Delporte

Classissimo est un festival classique. La douzième édition s’ouvre le vendredi 3 août. Elle se déroule au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles jusqu’au 10 août. Le concert inaugural réunit la violoncelliste Camille Thomas et l’orchestre de la fondation Yehudi Menuhin. Parmi les artistes invités au festival, citons le pianiste Lukas Vondracek, premier lauréat du Concours Reine Elisabeth 2016 ; le trio Eliane Reyes, Philippe Graffin et Philippe Muller ; Soledad, les solistes de la Chapelle Reine Elisabeth, …. Un dimanche des familles rassemble Eliane Reyes et Zidani dans Babar de Poulenc. L’ensemble Izvora invite Didier Laloy le lundi 6 août. Le quintette (piano, contrebasse, percussion, saxophone et accordéon) interprète des musique tziganes, des tangos argentins et des musiques populaires latino. L’accordéoniste Christophe Delporte a été révélé à l’âge de quinze ans dans l’émission de télévision Jeunes solistes animée par Georges Dumortier qui dirige aujourd’hui le Festival Classissimo.

Christophe Delporte est au micro de Pascal Goffaux.