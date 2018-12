Illuminations, le nouveau projet de Quentin Dujardin

Le guitariste Quentin Dujardin et le contreténor Samuel Cattiau poursuivent leur exploration de la musique du passé entreprise avec le violoncelliste Matthieu Saglio. Après leur premier album Resonance paru en 2016, le trio éponyme s’adjoint un violoniste (Léo Ullmann), un cornettiste (Doron David Sherwin) et un percussionniste (Bijan Chemirani) et réalise un deuxième projet discographique, Illuminations.

Les musiciens ont remanié des œuvres anciennes datées du 13e au 18e siècle. La chanson la plus ancienne est composée par Jehan de Lescurel, un poète et compositeur parisien. Le texte le plus tardif est signé par l’Italien Francesco Durante. Le Liégeois Johannes Ciconia est un compositeur de l’école bourguignonne qui incite à franchir les frontières temporelles entre la musique de la Renaissance, le jazz et la musique du monde.

Deux chants séfarades, Madre et La rosa enflorese, sont recomposées librement par leurs interprètes. Un madrigal de Claudio Monteverdi et un son élisabéthain de John Dowland complètent le programme de ce disque assorti de quelques improvisations en résonance avec le lieu inspirant qui les a suscitées. Le projet Illuminations a été conçu en l’abbaye cistercienne de Noirlac en France berrichonne.

