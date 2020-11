Faillite du facteur d'orgue Thomas: l'espoir des Amis de l'église St. Loup à Namur - © Kerkfotografie

L’espoir des Amis de l’église Saint-Loup

Thierry Lanotte ne perd pas espoir. "A partir des premières paroles qui ont été émises de part et d’autre, qu’il y aura une suite heureuse, un repreneur ou en tout cas que le curateur permette de poursuivre tous les travaux qui avaient été engagés. Evidemment c’est encore au conditionnel". Jean-Marie Marchal, organiste et directeur du CAVEMA, le centre d’art vocal et de musique ancienne, craint que si une solution n’est pas trouvée avec le curateur, c’est la vie musicale européenne qui en sera bouleversée. Parce qu’un orgue comme celui-là, c’est une machine de précision. "C’est du sur-mesure. Avec cette faillite on n’est pas en position de demander à quelqu’un d’autre de faire le travail qu’une autre maison a préparé. Il faudra alors recommencer une procédure. Si au final on aura un très bel instrument à Saint-Loup ce sera plus tard, et ce sera forcément différent de celui qui était prévu à l’origine".