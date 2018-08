Eurovision Jeunes Musiciens, Alexandra Cooreman

Le Concours Eurovision des Jeunes Musiciens Classiques se déroulera au cœur du Festival d’Edimbourg. La RTBF en collaboration avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth a choisi la violoniste Alexandra Cooreman, quinze ans, pour représenter la Belgique. Elle joue et étudie l’instrument depuis l’âge de cinq ans. Après une première formation à l’Académie de Berchem-Ste-Agathe, elle entre à l’âge de 10 ans à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et étudie sous la direction d’Augustin Dumay et de Tatiana Samouil. En 2013, elle remporte le Grand Prix de la Fondation Arthur Grumiaux. Elle s’est produite lors du concert d’ouverture du Music Chapel Festival où elle accompagnait Renaud Capuçon.

18 musiciens de 18 pays coucourent.

Demi-finale les 18 et 19 août

6 finalistes

Finale le 23 août relayée en direct sur Musiq 3 et la Trois

Présidente du jury : la cheffe Marin Alsop

Alexandra Cooreman est au micro de Pascal Goffaux