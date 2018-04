Dernière saison de Christian Arming à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Pas moins de 36 concerts symphoniques sont à l'affiche de la saison 2018-2019 de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL), qui sera la dernière de Christian Arming en tant que directeur musical. Une saison intitulée "Pleins feux" faite de grandes œuvres classiques et de créations contemporaines, a indiqué vendredi Daniel Weissmann, directeur général de l'orchestre.

De grandes œuvres seront à l'affiche, notamment de Wagner, Brahms, Mahler, Richard Strauss, Rachmaninov... ainsi que des œuvres avec voix solistes ou choeur d'Orff, Fauré, Franck, Beethoven...

Cette saison sera la dernière de l'Autrichien Christian Arming en tant que directeur musical. Pendant ses huit saisons à Liège, il aura permis à l'orchestre de "se réapproprier pleinement le grand répertoire germanique du XIXe siècle et de se distinguer dans des œuvres d'Europe centrale souvent réservées aux formations de traditions viennoise ou allemande", a souligné Daniel Weissmann. Il l'a également remercié pour son soutien envers la jeune génération, ayant mené à la création d'une quinzaine d'œuvres de jeunes compositeurs.

La jeunesse reste d'ailleurs au centre des priorités de l'OPRL, que ce soit à travers des activités à destination des plus jeunes et/ou des écoles qu'au niveau de l'ouverture de résidences à de jeunes artistes, une première dans l'histoire de l'orchestre liégeois.

Deux jeunes âgés de 28 ans, le compositeur belge Gwenaël Mario Grisi et l'altiste français Adrien La Marca, seront ainsi accueillis en résidence et présents lors de différents rendez-vous. Ils proposeront d'ailleurs une création commune, à savoir un concerto pour alto et orchestre qui sera composé par Gwenaël pour Adrien.

Cette saison 2018-2019 sera également marquée par la venue de Gergely Madaras, futur directeur musical dès septembre 2019, lors d'un concert des chefs au cours duquel Christian Arming lui cèdera symboliquement la baguette.

Christian Arming s'est dit heureux d'être passé par Liège et a aussi souligné son amour pour le Japon, où il a dirigé le New Japan Philharmonic (Tokyo) et où il partira en tournée avec l'OPRL en juin 2019.