Concours : L'Orchestre à la portée des enfants - Robin des Bois

Connaissez-vous ce brillant archer, ce hors-la-loi vivant librement dans la forêt de Sherwood, ce gentilhomme devenu brigand au grand cœur qui rend aux pauvres ce que les riches leur ont volé, cet escroc malicieux qui s’amuse de voir sa tête mise à prix par le shérif de Nottingham et le Prince Jean ? Avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, (re)découvrez les aventures de Robin de Locksley et ses joyeux compagnons Petit Jean, Frère Tuck et la belle Marianne sur fond de musique hollywoodienne !

par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction d'Elena Schwarz sur les musiques d'Erich Korngold & Aaron Copland



Mise en scène d'Eric de Staercke avec Camille Voglaire, comédie (Marianne), Soazig De Staercke, comédie (Sherwood..), Benjamin Torrini, comédie (Robin) et Julien Besure, comédie (Petit-Jean)

Vendredi 22 février 2019 à 18h et 20h à Liège, Salle Philharmonique

Samedi 23 février 2019 à 11 et 14h à Bruxelles, Bozar