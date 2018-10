Concert chocolaté avec Laurent Gerbaud au festival Artonov

Le festival Artonov se déroule du mardi 9 au dimanche 14 octobre dans dix lieux Art Nouveau ou Art Déco à Bruxelles.

Le festival propose des spectacles de musique, de théâtre et de danse ainsi que des performances. La mode et les arts culinaires sont aussi conviés à des correspondances entre les sens. Cette année, quatre architectures de Victor Horta sont visitées.

L’hôtel Frison dessiné par la maître accueille un spectacle qui mêle la musique et le chocolat avec l’ensemble les Muffatti et le chocolatier bruxellois Laurent Gerbaud, un amoureux du patrimoine. Il a suivi une formation d’historien médiéviste à l’ULB tout en se formant à la boulangerie/pâtisserie au Séria. Le concert aux effluves chocolatés fera entendre The Indian Queen de Purcell qui raconte une histoire d’amour entre un général inca et la reine des Aztèques pendant un conflit entre les deux empires précolombiens. Une dégustation accompagnera l’écoute.