Bernard Foccroulle au Festival Musiq'3

Bernard Foccroulle est un artiste associé des Festivals de Wallonie.

Organiste, compositeur, pédagogue et ex-directeur de la Monnaie et du Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence, il se consacre aujourd’hui à sa carrière d’organiste et de compositeur.

Une de ses compositions pour viole est inscrite au programme d’un concert du Festival Musiq3. Le Ricercar Consort et Philippe Pierlot créeront "Exils" de Bernard Foccroulle, le samedi 29 juin à 16h, à Flagey.

Le dimanche 30 juin , les festivaliers découvriront une autre facette du musicien. Bernard Foccroulle dirigera l’Orchestre Baroque du Conservatoire Royal de Bruxelles. La voix du contre-ténor Carlo Vistoli planera dans le ciel du Studio 4.