Aux Inattendues, un concert récité évoque Philip Glass et la spiritualité hindoue

Le festival des Inattendues, musiques et philosophies, à Tournai réunit le philosophe Laurent de Sutter et le pianiste Kim Van den Brempt. Ils initient une rencontre inattendue autour de Philip Glass et la spiritualité hindoue.

En 1965, le musicien américain a la révélation des sonorités, des couleurs et des rythmes de la musique indienne portés par le sitariste Ravi Shankar. Une révélation. Philip Glass modifie sa manière de composer. La rencontre opère entre deux pensées musicales.

Philip Glass et la spiritualité hindoue, quand l’Inde et la musique occidentale se rencontrent est un concert récité à suivre au Conservatoire de Tournai, le samedi 1er septembre à 11h.