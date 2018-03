Au Klara Festival, vivez l'expérience des Psaumes a cappella

The Psalms Experience, l’expérience des psaumes, est un mini festival à l’intérieur du Klara Festival.

Six concerts seront donnés en trois jours, du 20 au 22 mars à Flagey et à l’abbaye de la Cambre. Ils feront entendre 75 psaumes composés chacun par un compositeur différent. Les œuvres sont sorties du répertoire de l’histoire de la musique ou commandées à des compositeurs contemporains. Les psaumes seront interprétés par des chœurs a cappella : The Tallis Scholars, Het Nederlands Kamerkoor et Det Norske Solistkor, le meilleur chœur de chambre de Norvège.