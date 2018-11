Ars Musica, Concert pour le temps présent

Thierry Balasse et la Cie Inouïe interprètent Messe pour le temps présent de Pierre Henry et Michel Colombier le mardi 13 novembre aux Halles de Schaerbeek.

La pièce avait été commandée par Maurice Béjart pour un ballet créé en 1967. Elle a connu un succès retentissant. Psyché Rock a été un tube repris maintes fois dans la création publicitaire. Messe pour le temps présent est une œuvre atypique dans la production électroacoustique de Pierre Henry aux antipodes des Variations pour une porte et un soupir. Elle est reconstituée sur scène avec synchronisation en direct et réunit des instrumentistes pop et des instrumentistes électroacousticiens. Au même programme : Fanfare et arc-en-ciel de Pierre Henry ; Fusion A.A.N. de Thierry Balasse.

