60ème saison des Concerts du Dimanche Matin à Verviers : toujours plus d'éclectisme

La musique baroque sera représentée par l'ensemble bruxellois "Les Muffatti" - © Concerts du Dimanche Matin asbl

Historiquement, les Concerts Dominicaux étaient uniquement consacrés à la musique de chambre mais là aussi, une évolution est en cours dans le même but d’élargir les publics en programmant des genres très différents et plus modernes : " On a évolué car la demande du public va dans ce sens, poursuit Bernard Lange, et puis les musiciens aussi évoluent ; on a de plus en plus de musiciens qui touchent à tous les styles, qui sont aussi au firmament sur le plan technologique, des musiciens qui apprécient de présenter leurs instruments et les œuvres qu’ils interprètent, donc avec plus d’échanges et même de partage avec le public qu’auparavant. "

Du baroque à la musique arabe, du classique au tango,...

Cette évolution est clairement illustrée dans le programme de la 60ème saison des Concerts du Dimanche matin ; les 11 concerts actuellement programmés dès ce 13 septembre jusqu’au 25 avril (un 12ème concert avec le Brass Band de Xhoffraix est en attente de date et de salle) proposeront aux spectateurs un voyage à travers les siècles et les genres de musique : " on aura sur scène de la musique baroque, annonce Adrien Malemprez, étudiant en musicologie et membre du comité, de la musique classique, romantique, contemporaine et même des compositions originales, et au-delà de ça, on propose des choses plus diversifiées comme du tango avec le Trio Soledad, de la musique arabe avec le quartet Karim Baggili, pour ne jamais s’ennuyer comme les artistes !"

Solistes, trio, quartet, orchestres de chambre et grands ensembles