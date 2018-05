Voir un ami voler : quand le meilleur ami de Jacques Brel partage ses derniers souvenirs

" Si vous m’aimez, fermez vos gueules " avait intimé Brel à ses proches un peu avant sa mort en 1978. Jean Liardon, son meilleur ami et instructeur de vol s’y était tenu jusqu’à présent. Aujourd’hui, il publie ses souvenirs avec le Grand Jacques. Un témoignage noble, sensible, tout en pudeur.

Il y a bientôt 40 ans, Jacques Brel nous quittait, emporté par la maladie. Depuis, les publications et les documentaires n’ont eu cesse de nous narrer la vie et les tourments du plus grand artiste belge de l’époque. Réalisées par d’illustres inconnus ou par des proches pas toujours respectueux, ces biographies ont parfois tout dit et leur contraire.

En 2018, que ne savions-nous pas encore de Jacques ? Tant de choses.

" Tous mes souvenirs sont encore intactes et précis ", s’enthousiaste Jean Liardon. Âgé de 77 ans, ce pilote suisse en parait 20 de moins à la table de ce restaurant thaïlandais de Bruxelles. Son énergie et sa fougue sont impressionnantes.

Pour autant, il n’est pas du genre à se précipiter. Il a longtemps réfléchi à coucher sur papier ses souvenirs avec Brel. " Je ne suis pas du genre à faire des livres, mais ça devenait frustrant de ne pas avoir pris le temps de faire quelque chose de complet à propos de tous ces intenses moments partagés ", explique le jeune vieil homme.

À la faveur d’un passage à Montréal, il fait la connaissance d’Arnaud Bédat via des amis communs. Le journaliste suisse qui avait su gagner la confiance du Pape François pour un autre ouvrage, tape dans l’œil de Jean Liardon au printemps 2016. Les deux hommes finissent par s’entendre comme larrons en foire et de discussions en discussion établissent la structure du livre, choisissent les photos inédites qui s’y trouveront et impriment les bons souvenirs qui lient encore aujourd’hui Jean à Jacques.